¿Te registraste para FOMAC 9? Municipio informa avances del proceso de selección

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, informa a las y los participantes de la convocatoria del Fondo Municipal para Artistas y Creadores (FOMAC) en su novena emisión sobre el avance del proceso correspondiente a esta novena emisión.La convocatoria estuvo abierta del 13 de noviembre al 15 de diciembre de 2025, periodo en el que se registraron 401 propuestas.

Actualmente, los proyectos van en la etapa de evaluación técnica por parte del jurado, conforme a los lineamientos establecidos en la convocatoria.

El Instituto de Cultura del Municipio informa que cualquier notificación relacionada con el proceso, así como decisiones, observaciones o resultados, será comunicada exclusivamente a través del correo electrónico proporcionado por cada participante durante su registro, por lo que se invita a estar atentos.

El FOMAC es una convocatoria que, desde 2017, ha fortalecido el desarrollo artístico y cultural de Chihuahua capital, apoyando a más de 200 proyectos locales.

Para esta novena emisión, el fondo cuenta con una bolsa total de 4 millones 200 mil pesos, con el objetivo de beneficiar a más de 40 proyectos y a más de 70 artistas, gestores y colectivos culturales.

Para cualquier duda o información adicional, las y los participantes pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua.