Paga JMAS 90 mdp de adeudo a Pensiones Civiles del Estado

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, informó que realizaron un pago histórico de 90 millones de pesos (mdp) a Pensiones Civiles del Estado (PCE), como parte del adeudo que existe con dicha institución, debido a una serie de incumplimientos registrados durante las administraciones comprendidas entre 2013 y 2016.

Alan Falomir, titular de la JMAS Chihuahua, indicó que con dicha cantidad, la dependencia cubre una parte significativa del adeudo original que ascendía a 245 millones de pesos.

Falomir precisó que, durante la presente gestión se han pagado las aportaciones a PCE de manera puntual, y además se han realizado esfuerzos extraordinarios con los cuales se logró reducir el débito a 225 millones de pesos, mismo que con la citada transferencia se reduce a 135 mdp.

La JMAS Chihuahua seguirá con el trabajo conjunto con otras instituciones, para garantizar servicios de calidad en beneficio de las y los chihuahuenses, así como el cumplimiento de sus compromisos financieros.