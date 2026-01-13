The Wall Street Journal revela inquietud en la 4T por “exigencias insostenibles” de Trump.

Proceso

Según el diario neoyorquino, funcionarios “de alto nivel” han discutido la posibilidad de “exigencias insostenibles” de Trump más allá de una acción militar, incluyendo el posible arresto de políticos morenistas a quienes vinculan con los cárteles.

Autoridades de seguridad mexicanas se preocupan cada vez más por las posibles presiones del gobierno de Donald Trump en materia de lucha antinarco tras la destitución del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló The Wall Street Journal.

El influyente diario estadunidense informó lo anterior en una nota publicada el lunes en su página web, en la que da cuenta de la plática telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el magnate neoyorquino.

El WSJ destaca la afirmación de Sheinbaum en su conferencia mañanara, en la que aseguró a su homólogo estadunidense que no es necesaria la participación de las fuerzas armadas del vecimo país para combatir a los cárteles.

Asimismo cita el comentario de la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, quien aseguró que Trump tuvo una “excelente conversación” con Sheinbaum.

“El objetivo principal del presidente es frenar el flagelo del narcoterrorismo que está destruyendo comunidades en todo el país y está dispuesto a usar cualquier herramienta a su disposición para salvar vidas estadunidenses”, dijo Kelly según el WSJ.

“Creciente alarma”

La llamada del lunes por la mañana entre Trump y Sheinbaum, de acuerdo con el Journal, subrayó la creciente alarma entre los funcionarios de seguridad mexicanos sobre las intenciones de Estados Unidos.

“Funcionarios de alto nivel han mantenido una serie de reuniones privadas desde la destitución de Maduro, donde discutieron la posibilidad de exigencias insostenibles de Trump más allá de la acción militar estadunidense, incluyendo el posible arresto de políticos del partido de Sheinbaum que Estados Unidos cree que tienen vínculos con cárteles, según fuentes familiarizadas con las conversaciones”, relata la nota del periódico neoyorquino.

Las fuentes citadas por el WSJ aseguran que, hasta el momento, no hay indicios de que se esté preparando una acción militar unilateral por parte de la Unión Americana. Esto, debido a que los funcionarios de seguridad mexicanos tienen fuertes vínculos con los altos mandos de las fuerzas del orden y las fuerzas armadas estadunidenses.

“Estos canales permanecen abiertos y la cooperación bilateral en materia de seguridad es sólida, según las fuentes familiarizadas con las conversaciones”, añade la nota de The Wall Street Journal.

“Atrapada entre dos hombres poderosos”

Pese a los elogios de Trump a Sheinbaum, altos funcionarios de seguridad citados por el WSJ temen que la presidenta se esté quedando sin opciones.

“Ahora se encuentra atrapada entre dos hombres poderosos con grandes egos: Trump y su propio mentor, Andrés Manuel López Obrador, su predecesor en la presidencia, según estas fuentes”, destaca la nota, que considera más crítica la reacción del tabasqueño a la invasión a Venezuela que la que tuvo la propia Sheinbaum

Esta reacción, según las fuentes consultadas por el WSJ, sugieren que la mandataria “tendría dificultades para complacer tanto a Trump como a su coalición nacionalista de izquierda durante mucho más tiempo”.

La nota recuerda que mientras el partido Morena ha rechazado las acusaciones de corrupción, Sheinbaum ha afirmado que la fiscalía debería investigar a los funcionarios si existen pruebas en su contra.

“Tal escenario podría socavar la posición política de Sheinbaum y enfurecer a la facción nacionalista de su partido gobernante, según personas familiarizadas con las conversaciones. Mantener un equilibrio entre Trump y López Obrador ha complicado la toma de decisiones de Sheinbaum mientras trabaja para desmantelar los cárteles, afirmó una de estas personas”, añade la nota del WSJ.

“Sheinbaum ya ha hecho mucho para apaciguar a Trump, y a los funcionarios de seguridad les preocupa que esta vez sea más difícil frenarlo”, subrayó.