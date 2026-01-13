Sin incidentes por la nieve, ya salió el sol: Secretario

Luego de las nevadas registradas el lunes 12 de enero en distintas regiones del estado, el Gobierno de Chihuahua informó que no se tiene reporte de afectaciones graves ni riesgos para la población, aseguró el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.

Durante su encuentro con medios este martes 13 de enero, el funcionario explicó que se mantiene un seguimiento constante en los 67 municipios de la entidad, con especial énfasis en zonas serranas como la Sierra Tarahumara, así como en áreas cercanas a la capital, entre ellas la Sierra de Majalca, donde se presentó una acumulación visible de nieve.

Indicó que la Coordinación Estatal de Protección Civil trabaja de manera permanente en coordinación con autoridades municipales para responder de forma inmediata ante cualquier eventualidad derivada de las bajas temperaturas. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia y reforzar las medidas preventivas, principalmente en el cuidado de niñas, niños y adultos mayores.

De la Peña Grajeda también pidió extremar precauciones en el uso de calefactores, calentones de gas o leña, recomendando mantener ventilación adecuada en los hogares para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

En cuanto a la capacidad de respuesta financiera, recordó que el Gobierno del Estado cuenta con un fideicomiso de emergencia activo, creado ante la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el cual permite atender de manera inmediata cualquier contingencia climática.

Finalmente, señaló que, si bien las condiciones invernales continúan bajo vigilancia, el estado se encuentra preparado para responder, e invitó a la población a disfrutar de los paisajes nevados con responsabilidad y precaución.