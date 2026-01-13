Fallas de la CFE generan afectaciones de alumbrado en la capital

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, informa que diversos sectores de la ciudad presentan interrupciones en el servicio de alumbrado público, derivadas de fallas generales en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ante esta situación, cuadrillas municipales mantienen un monitoreo permanente para identificar los puntos más afectados y estar listas para restablecer el servicio en cuanto la CFE normalice el suministro de energía eléctrica.

Las zonas que actualmente registran mayores incidencias son: Jardines del Santuario, Praderas del Sur, Alamedas, Proletariado, Ampliación, Granjas (algunas áreas), Bosques del Rejón, Residencial Castelo y Paseo de las Lomas, así como interrupciones intermitentes en Riberas del Sacramento.

El director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín, subrayó que la prioridad del Gobierno Municipal es garantizar entornos seguros para las familias chihuahuenses:

“Nuestra prioridad es la seguridad de las familias en sus colonias. Por ello, mantenemos comunicación directa con la CFE para agilizar las reparaciones”, expresó.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión de la ciudadanía y refrenda su compromiso de gestionar ante las instancias correspondientes una pronta solución a estos inconvenientes, ajenos al Gobierno Municipal.