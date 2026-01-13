Gira de BTS en mayo en México y en El Paso Tx

La espera terminó para el ARMY mexicano. BTS confirmó oficialmente que México formará parte de su gira mundial 2026, desatando euforia en redes sociales y plataformas de venta de boletos. Además, tendrán un show en la ciudad de El Paso Tx. el 2 de mayo.

Fechas confirmadas de BTS en México 2026

De acuerdo con el anuncio oficial de la gira, BTS se presentará en México los días:

7 de mayo de 2026

9 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026

Se trata de tres conciertos casi consecutivos, lo que marca uno de los regresos más ambiciosos del grupo al país y confirma la enorme base de fans que tienen en territorio mexicano.

¿En qué sedes se presentará BTS en México?

Hasta el momento, las sedes específicas aún no han sido detalladas, pero fuentes cercanas a la producción apuntan a recintos de gran capacidad, con altas probabilidades de que los conciertos se realicen en Ciudad de México, en el Estadio GNP.

El anuncio oficial de las sedes y la distribución de fechas por ciudad se espera en los próximos días.

México, parada clave en la gira mundial de BTS

La inclusión de México en la gira reafirma la importancia de Latinoamérica en la carrera global de BTS. El grupo no solo ha roto récords de ventas y streaming, sino que también ha demostrado un impacto cultural sin precedentes fuera de Corea del Sur.

Este tour marca uno de los regresos más esperados de BTS a los escenarios, luego de una pausa que mantuvo a millones de fans pendientes de cada anuncio oficial.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

Por ahora, no se ha confirmado la fecha de venta de boletos ni preventas, pero se espera que:

Haya preventas exclusivas para membresías oficiales ARMY

Las entradas se agoten en cuestión de minutos

La recomendación es mantenerse atento a los canales oficiales de BTS y de las promotoras locales.