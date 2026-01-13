Cierra Parque Central temporada navideña con 319 mil visitantes

El Parque Central de Ciudad Juárez cerró su temporada navideña, realizada del 1 de diciembre al 11 de enero, con una asistencia total de 319 mil visitantes, posicionándose como uno de los espacios públicos más concurridos durante las fechas decembrinas.

Durante este periodo, familias juarenses acudieron a disfrutar de áreas verdes y atracciones temporales, entre las que destacó el tobogán de hielo gratuito, una de las actividades más solicitadas por niñas y niños.

El coordinador general del recinto, Rafael Butchart, señaló que la respuesta ciudadana refleja el interés por espacios públicos seguros y accesibles que fomenten la convivencia familiar.

Estos resultados forman parte del impulso a la recuperación y fortalecimiento de espacios públicos promovido por la gobernadora Maru Campos.