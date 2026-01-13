Registran 17 homicidios en lo que va del mes; refuerzan estrategia de seguridad

Julio Salas, comisario en jefe de la Policía Municipal, dio a conocer que al corte de este día, se han registrado 17 homicidios en la ciudad. En comparación, en la misma fecha de enero de 2025 se contabilizaban 18 hechos, mientras que en diciembre de 2025, el mes inmediato anterior se registraron 11 homicidios en los primeros 13 días.

Ante este panorama, las autoridades municipales señalaron que se mantienen motivados para reforzar y mejorar la estrategia de seguridad, destacando que las detenciones de personas involucradas en hechos violentos relacionados con el crimen organizado han sido históricas.

La mayoría de los homicidios se han concentrado al norte y al sur de la ciudad, principalmente en la zona de Punta Oriente.

Al respecto, Salas, dio a conocer que la meta establecida para este año es mantener un promedio mensual igual o menor a 25 hechos de sangre, subrayando que la estrategia de seguridad se implementa de manera conjunta con otras corporaciones y niveles de gobierno.