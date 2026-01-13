Presentan “Paréntesis Cultural”, nueva iniciativa del Programa Editorial Chihuahua

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, anunció el arranque de “Paréntesis Cultural”, una nueva iniciativa impulsada por el Programa Editorial Chihuahua (PECH), que busca fortalecer la creación literaria local y propiciar espacios de diálogo entre creadoras, creadores y público en general.

“Paréntesis Cultural” se concibe como un espacio de encuentro artístico y literario que invita a detenerse, reflexionar y conversar en torno a la palabra, el arte y las ideas. A través de un ciclo de charlas semanales, el proyecto tiene como objetivo generar vínculos cercanos entre autores y audiencias, fomentando la participación activa y el intercambio de perspectivas en un ambiente abierto y accesible.

El ciclo dará inicio el miércoles 14 de enero a las 18:00 horas, en la Biblioteca Miguel de Cervantes, ubicada en el parque Lerdo, con la charla titulada “Discapacidad en la literatura: lo diferente como monstruoso”, a cargo de la escritora Lucero de Santiago Abarca, autora seleccionada del PECH 2025 con su libro Cómo matar a un caracol.

Durante esta primera sesión, Lucero de Santiago abordará la evolución del tratamiento de la discapacidad en la literatura, analizando cómo históricamente se ha representado “lo diferente” en la construcción de personajes y temáticas, así como los cambios que estas miradas han experimentado en la literatura contemporánea.

La autora compartirá ejemplos de obras, autoras y autores que han explorado la discapacidad desde diversas perspectivas, generando un espacio de reflexión sobre estigmas, representación y nuevas narrativas. La actividad es sin costo y está dirigida a personas mayores de 12 años.

Para conocer más sobre esta y otras actividades del Programa Editorial Chihuahua, se invita a consultar las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal.