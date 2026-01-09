Paso superior de Nogales e Industrias ya lleva un 16% de avance: Gobierno Municipal.

Actualmente se trabaja en la construcción de columnas

Con el objetivo de brindar soluciones viales en la zona norte de la ciudad, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, lleva 16 por ciento de avance en los trabajos de construcción del Paso Superior ubicado en la intersección de la vialidad Los Nogales y la avenida De las Industrias.

En seguimiento al plan de obra establecido, las cuadrillas municipales continúan con el desarrollo de plantilla de desplante y la colocación de piezas de concreto para muros de tierra armada en el área de rampa de acceso del cuerpo norte y rampa de salida del cuerpo sur.

Además, se realizan labores de excavación y desplante de zapatas en cimentación, así como la construcción de columnas y cabezales en los cuerpos sur y norte.

Con el desarrollo de este proyecto, la administración municipal encabezada por el alcalde Marco Bonilla lleva a cabo de manera simultánea la construcción de tres grandes obras viales en puntos estratégicos de Chihuahua Capital, con el fin de mejorar la movilidad y reducir tiempos de traslado.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos que se encuentran en la zona de obra, con el fin de salvaguardar la integridad de conductores, peatones y trabajadores. Se reitera que las molestias son temporales, pero los beneficios serán permanentes.