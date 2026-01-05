Reconoce la Síndica Olivia Franco la labor de los periodistas en su día

En el marco del Día del Periodista, la Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, reconoció el trabajo que realizan diariamente las y los periodistas, destacando su papel fundamental en la vida democrática, la transparencia y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

“La labor periodística es esencial para una sociedad informada y participativa. Las y los periodistas no solo informan, también investigan, cuestionan y dan voz a la ciudadanía”, expresó la Síndica.

Olivia Franco subrayó que el ejercicio del periodismo contribuye al fortalecimiento de las instituciones y a la rendición de cuentas, elementos clave para la construcción de gobiernos más abiertos y responsables. “Reconozco el compromiso, la ética y la valentía con la que desempeñan su trabajo, muchas veces en contextos complejos”, añadió.

Finalmente, refrendó su respeto y disposición para mantener una relación de apertura y colaboración con los medios de comunicación, reiterando que la información veraz y oportuna es un pilar para el desarrollo democrático del municipio.