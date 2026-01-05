Modernizó Municipio más de 19 mil 700 luminarias a luz LED durante el año 2025

La modernización del alumbrado público a luz LED es uno de los proyectos principales para el alcalde Marco Bonilla, y tan solo en el año 2025, la Dirección de Mantenimiento Urbano del Gobierno Municipal modernizó más de 19 mil 700 luminarias tipo LED en diversas colonias de la capital para brindar una mejor iluminación, más segura y eficiente para para las familias.

Entre las colonias que estrenaron alumbrado público moderno y de calidad resaltan: Cerro de la Cruz, Revolución, Villa, CDP, 11 de febrero, Panamericana, San Andrés, Frailes, Ladrilleros Norte, Jorge Barousse, Granjas Cerro Grande, 3 de Mayo, Valle de la Madrid, Rinconadas de Oriente, Vistas del Norte y más.

Desde que inició el proyecto de reconversión de alumbrado público en el año 2022, se han beneficiado más de 750 mil vecinos y vecinas de 730 colonias.

Es de recordar que las nuevas luminarias fortalecen la seguridad, mejoran la visibilidad en calles y espacios públicos, y generan ahorros energéticos que impulsan un uso más eficiente de los recursos municipales.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con las familias de Chihuahua Capital y mantiene el paso firme para concluir la modernización total del alumbrado. Cada colonia, vialidad y parque iluminado representa un avance directo en la calidad de vida y seguridad de las y los chihuahuenses.