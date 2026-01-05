Nicolás Maduro se declara inocente en EU

fuente: excelsior

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecieron por primera vez ante un juez en Nueva York tras su detención la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas, Venezuela, por parte de un grupo élite del ejército de Estados Unidos. El líder venezolano se declaró “no culpable” de los cargos en su contra por narcotráfico.

Durante la audiencia ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, Maduro y Cilia Flores se declararon inocentes de los cuatro cargos de los que fueron imputados formalmente por fiscales de Nueva York, los cuales están relacionados con narcotráfico.

Soy inocente. Sigo siendo el presidente de mi país”, dijo Maduro ante el juez.

Maduro contrata a abogado de Julian Assange

Nicolás Maduro informó previo a su audiencia que el abogado que lo representará y que llevará su caso es Barry Pollack, quien llevó el caso de Julian Assange y fue pieza clave para que se resolviera la situación del fundador de WikiLeaks tras 15 años de litigio.

A través de un documento denominado “Appearance of counsel”, el penalista Barry Pollack informó al tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York que asume formalmente la defensa de Maduro. El ahora representante del líder venezolano tiene 35 años de experiencia en defensa penal y ha llevado principalmente casos de seguridad nacional, espionaje y delitos financieros.

Barry Pollack es socio del despacho Harris St. Laurent & Wechsler, con sede en Washington y Nueva York, y es muy conocido por llevar casos penales complejos. Fue el artífice del acuerdo con el Departamento de Justicia que llevó a que Julian Assange fuera liberado tras declararse culpable de un cargo menor de espionaje.

En tanto, Cilia Flores, la esposa de Maduro, eligió a Mark E. Donnelly, quien tiene más de 20 años de experiencia, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos y en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, antes de dedicarse al sector privado.

La trayectoria de Mark E. Donnell incluye su paso como fiscal del condado de Harris. Es experto en delitos fiscales y ha llegado a acuerdos con la fiscalía.

¿Cuáles son los cargos contra Nicolás Maduro?

Autoridades estadunidenses dieron a conocer la acusación contra Nicolás Maduro, que incluye también a su esposa Cilia Flores, a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Flores, al ministro del Interior venezolano y ficha clave del chavismo, Diosdado Cabello, al exministro Ramón Rodríguez Chacín y al capo Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como El Niño Guerrero, líder del cártel del Tren de Aragua.

De acuerdo con el escrito sobre la acusación publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Maduro y su gobierno conspiraron para la introducción de toneladas de droga, en específico cocaína, a territorio estadunidense. Según las estimaciones, el gobierno de Maduro traficó entre 200 y 250 toneladas de cocaína para 2020.

Según la imputación, Nicolás Maduro ha estado involucrado en el tráfico de drogas incluso desde antes de haber asumido la presidencia de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Desde hace meses el gobierno de Donald Trump lo ha señalado de encabezar el Cártel de los Soles – algo que el propio Maduro ha negado-, por lo que se ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Los cuatro cargos de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y otras tres personas, entre ellas su hijo, son:

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración para la importación de cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Protestan contra intervención de EU en Venezuela

Afuera de la Corte de Nueva York en la que se realizó la audiencia de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, decenas de personas se concentraron y previo al inicio de esta diligencia protestaron contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela y exigieron la liberación del líder venezolano.

Ondeando la bandera de Venezuela y con diversos carteles con leyendas como “Liberen al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores”, “Estados Unidos fuera de América Latina y El Caribe” y “Estados Unidos saca las manos de Venezuela”, los manifestantes lanzaron consignas a favor de Maduro y abogaron por su liberación