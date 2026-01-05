NFL Playoffs al momento: así se jugará la Ronda de Comodines.

ESPN

Broncos y Seahawks aseguraron una semana de descanso en la primera ronda al terminar como sembrados N° 1 de sus conferencias

La temporada regular de la NFL está a punto de llegar a su fin y los playoffs ya solo esperan un invitado con un partido por jugar en la Semana 18.

Los Denver Broncos y Seattle aseguraron terminar como sembrado N° 1 de la AFC y NFC, respectivamente, garantizando una semana de descanso en la Ronda de Comodines.

Denver derrotó en casa 19-3 a Los Angeles Chargers para asegurar la primera posición de la Conferencia Americana, dejando en el segundo sembrado a los New England Patriots, que cerraron la temporada regular apaleando 38-10 a los Miami Dolphins.

El sembrado N° 3 son los Jacksonville Jaguars, que derrotaron sin problemas 41-7 a los Tennessee Titans, mientras los Pittsburgh Steelers, que terminaron la temporada con una victoria sobre los Baltimore Ravens para llevarse el título de la AFC Norte, reclamaron el último boleto para los playoffs como sembrado N° 4 de la Conferencia Americana.

Los Houston Texans vencieron 38-30 a los Indianapolis Colts para asegurar el puesto N° 5, mientras los Buffalo Bills quedaron en el sexto lugar tras vencer 35-8 a los New York Jets.

Los Chargers clasificaron como el sembrado N° 7 de la Conferencia Americana.

En la NFC los Chicago Bears terminaron como el sembrado N° 2 a pesar de su inesperada derrota 19-16 frente a los Detroit Lions en casa, mientras los Philadelphia Eagles se quedaron con el tercer puesto luego de caer 24-17 frente a los Washington Commanders.

Los Carolina Panthers reclamaron el título de la NFC Sur y el sembrado N° 4 a pesar de que el sábado perdieron frente a los Tampa Bay Buccaneers, sin embargo, el triunfo de los Atlanta Falcons sobre New Orleans Saints este domingo les entregó el cetro divisional.

Los Angeles Rams son el sembrado N° 5 luego de vencer 37-20 a los Arizona Cardinals, relegando al sexto puesto a los San Francisco que perdieron el sábado ante los Seahawks.

Los Green Bay Packers, que perdieron 16-3 frente a los Minnesota Vikings, avanzaron como sembrado N° 7 de la Conferencia Nacional.

Así se jugará la Ronda de Comodines

Sábado 10 de enero

• (5) Los Angeles Rams en (4) Carolina Panthers (4:30 p.m. ET | 3:30 p.m. CDMX)

• (7) Green Bay Packers en (2) Chicago Bears (8 p.m. ET | 7 p.m. CDMX)

Domingo 11 de enero

• (6) Buffalo Bills en (3) Jacksonville Jaguars (1 p.m. ET | 12 p.m. CDMX)

• (6) San Francisco 49ers en (3) Philadelphia Eagles (4:30 p.m. ET | 3:30 p.m CDMX)

• (7) Los Angeles Chargers en (2) New England Patriots (8 p.m. ET | 7 p.m. CDMX)

Lunes 12 de enero

• (5) Houston Texans en (4) Pittsburgh Steelers (8:15 p.m. ET | 7:15 p.m. CDMX)

Descansan en la Ronda de Comodines: Denver Broncos (AFC), Seattle Seahawks (NFC)