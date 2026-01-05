Delcy Rodríguez invita a Trump “a trabajar conjuntamente” en su primer mensaje como presidenta encargada.

Por Mauricio Torres, CNN en Español

En su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien invitó “a trabajar conjuntamente” y llamó a que ambos países tengan una relación respetuosa y que entre ellos exista “la paz y el diálogo, no la guerra”.

Rodríguez hizo este llamado tras asumir como presidenta encargada del país y encabezar su primera sesión del Consejo de Ministros, un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) le ordenara que, en su condición de vicepresidenta ejecutiva, tomara las funciones presidenciales de forma provisional ante la imposibilidad material de que el presidente Maduro esté en el cargo.

El sábado, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en un operativo estadounidense en Caracas.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”, dijo Rodríguez en su mensaje, difundido a través de su canal oficial de Telegram.

“Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación (…) Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, señaló la presidenta encargada.

CNN contactó a la Casa Blanca para pedir comentarios y espera respuesta.

El mensaje de Rodríguez se produce tras el operativo que condujo a la captura de Maduro y su esposa, a quienes Estados Unidos acusa de delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que Venezuela rechaza.

Tanto Rodríguez como otros altos funcionarios cercanos a Maduro han reprobado la operación militar y calificado de “secuestro” las acciones contra la pareja. Incluso, durante una sesión del Consejo de Ministros el sábado, Rodríguez exigió a Estados Unidos su “inmediata liberación”.

El operativo de Estados Unidos ha generado opiniones divididas dentro y fuera de Venezuela. Fuera, países como Brasil, Cuba, Colombia y México han reprobado el despliegue de Washington, que consideran violatorio de la soberanía venezolana, mientras que otros como Argentina y Ecuador lo han respaldado.