Detiene SSPE a menor armado en Ciudad Juárez

A través de los recorridos permanentes de disuasión del delito, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración interinstitucional, llevó a cabo la detención de un menor de edad de 17 años, identificado con las iniciales K. A. C. V., quien portaba un arma de fuego larga calibre .223 mm.

El hecho se registró durante la noche del pasado 4 de enero, en la colonia Altavista de Ciudad Juárez, cuando elementos de la Policía del Estado, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa, avistaron al masculino portando una maleta.

Al percatarse de la presencia policial, el joven adoptó una actitud evasiva, lo que motivó la intervención inmediata.

Durante la revisión correspondiente, los agentes confirmaron que el menor transportaba un arma de fuego larga, la cual contaba con un cargador abastecido con 12 cartuchos útiles, situación que derivó en su formal aseguramiento.

El menor fue puesto a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con el proceso de investigación correspondiente, conforme a lo establecido en la ley.

Este tipo de situaciones, en las que jóvenes se ven involucrados en conductas relacionadas con la criminalidad, son atendidas desde una perspectiva preventiva por la SSPE, mediante acciones de Proximidad Social, presencia constante en colonias vulnerables, así como la identificación y canalización de problemáticas sociales, estrategias impulsadas por el titular de la corporación, Gilberto Loya Chávez.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reitera su compromiso con la ciudadanía, mediante acciones directas enfocadas en la prevención del delito, bajo la premisa de que con Seguridad damos resultados.