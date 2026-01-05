Da a conocer el Municipio obras del 2025

El Gobierno Municipal dio a conocer algunas de las acciones que se realizaron durante el 2025 y otras que se van a llevar a cabo este 2026.

En el marco de la conferencia de prensa que ofrece cada semana el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se informó que el año pasado se entregaron 91 obras con 27 parques rehabilitados, 19 pavimentaciones de calles con asfalto, 20 pavimentaciones de calles con concreto hidráulico y 14 domos en escuelas Además, se realizaron 11 obras, como la rehabilitación de pasto sintético, domos en canchas y construcción de aulas, entre otras adecuaciones en escuelas.

Se repavimentó la avenida Tecnológico y se han tapado más de 27 mil baches, con una inversión de más de 90 millones de pesos. También se inauguró el Estadio 8 de Diciembre, que ha sido punto de encuentro y de deporte para todo el suroriente de la ciudad.

Se inauguraron y rehabilitaron campos de béisbol y futbol en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 128, en la Liga Infantil y Juvenil de Beisbol Villahermosa, en la Satélite y la cancha de futbol rápido en el Colegio de Bachilleres 19.

Asimismo, se remodeló el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, un espacio emblemático de la ciudad, donde se han realizado grandes eventos deportivos internacionales y es la cuna de la lucha libre en Juárez.

La educación también fue una prioridad para el Gobierno Municipal y dentro del programa Cruzada por la Educación, durante el año 2025 se acudió a 670 escuelas, beneficiando con mochilas y loncheras a 178 mil estudiantes.

Se rehabilitaron escuelas y se entregó material de construcción a 233 planteles escolares y otras 214 recibieron mesabancos y kit de mesitas. Además, se apoyó con becas de equidad social que beneficiaron a 9 mil 880 estudiantes y se incrementó el número de becas de Acceso a la Universidad que llegaron a 3 mil 640 jóvenes.

En ese año se implementó el programa Cruzada del Cambio, con el que se mejoró el aspecto de la ciudad, donde se recogieron más de 800 toneladas de basura, mil 270 toneladas de tierra de arrastre, se retiró escombro, tiliches y se pintaron cordones de banquetas en más de 112 kilómetros lineales Se hicieron también 38 cruzadas nocturnas y se instalaron cinco puntos limpios fijos, entre otros programas enfocados en la limpieza de la ciudad.

Se limpiaron 30 parques en diferentes puntos de la ciudad, más de 30 jornadas de voluntariado en El Chamizal y la forestación de 18 espacios públicos Se tiene la cobertura de un 100 por ciento de alumbrado público con tecnología led, alcanzando un total de 114 mil 779 lámparas prendidas.

En la Dirección de Atención y Bienestar Animal se colocaron 6 mil 776 microchip a mascotas, se ofrecieron más de 10 mil esterilizaciones y más de 10 mil vacunas aplicadas, así como 459 animalitos que encontraron un hogar a través de las adopciones De la mano del Gobierno Federal se recorrió la ciudad con los programas, apoyos y servicios a través de las Cruzadas por Juárez, Atención por las Causas, Juárez por la Paz. Se acudió a más de 70 colonias en las que se atendieron más de 70 mil juarenses.

En el Presupuesto Participativo se tuvo una votación de 179 mil 539 votantes, donde un total 141 propuestas ciudadanas serán trasformadas en una realidad.