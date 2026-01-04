Seahawks vence a 49ers, gana Oeste de la NFC en playoffs de la NFL.

La Razón

Por:Enrique Villanueva

Los Seattle Seahawks derrotaron 13-3 a los San Francisco 49ers para conseguir el título del Oeste de la Conferencia Nacional y asegurar ser el primer sembrado de la NFC en los playoffs de la NFL, que comienzan el próximo fin de semana.

Zach Charbonnet logró el primer touchdown del partido para poner al frente a los de Washington, que ampliaron su ventaja con un gol de campo de 45 yardas de Jason Myers.

Los 49ers se acercaron con un gol de campo de 48 yardas de Eddy Pineiro en el segundo cuarto. La pizarra no se volvió a mover sino hasta el último cuarto, cuando los Seahwaks se pusieron 13-3 con el segundo gol de campo de Jason Myers, éste de 55 yardas.

Los Seahawks y los 49ers llegaron al duelo en el Levi’s Stadium con la misión de ganar para ser el primer sembrado de la Conferencia Nacional, y por ende asegurar descanso en la primera semana de los playoffs.

¿Contra quién van los 49ers en la ronda de comodines?

La derrota a manos de los Seahawks impidió que los 49ers terminaran como el primer sembrado de la Conferencia Nacional de la NFL, pero San Francisco ya sabe cuáles son sus posibles dos rivales en la ronda de comodines.

Los de la Bahía enfrentarán en la primera ronda de los playoffs a los Chicago Bears o a los Philadelphia Eagles, actuales campeones.

¿Cuándo comienzan los playoffs de la NFL?

Los playoffs de la NFL se ponen en marcha el próximo sábado 10 de enero, cuando se jueguen los primeros dos partidos correspondientes a la ronda de comodines.

El domingo 11 se realizarán los últimos dos cotejos de la ronda de wild card, en la que quedarán definidos los equipos que disputarán la ronda divisional en la postemporada.

El Super Bowl LX de la NFL está programado para efectuarse el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

