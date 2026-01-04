Rosca de Reyes en México, historia, simbolismo y los secretos del muñeco.

El Economista

Miriam Lira

Cada año, la Rosca de Reyes aparece puntual en panaderías y mesas familiares para marcar el inicio simbólico del calendario festivo. No es un pan cualquiera: su presencia activa una ceremonia colectiva hecha de gestos repetidos, risas nerviosas y promesas futuras. Partir rosca es, ante todo, compartir una historia que se ha contado durante siglos a través del pan.

La tradición de la rosca se remonta a la celebración cristiana de la Epifanía, que conmemora la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. En Europa, desde la Edad Media, se elaboraban panes especiales para esta fecha, pensados para dividirse en comunidad. Con la llegada de la costumbre a la Nueva España, la receta se transformó: ingredientes locales, técnicas de panadería mestizas y un nuevo sentido de fiesta hicieron de la rosca un símbolo propio dentro de la cultura gastronómica mexicana.

La forma como mensaje

La silueta circular u ovalada del pan no responde solo a una decisión estética. Representa la eternidad, el amor sin fin y la continuidad del tiempo. En México, este simbolismo adquiere una lectura social: la rosca no se come en soledad. Su forma obliga a repartir, a sentarse juntos y a aceptar la porción que toca, reforzando la idea de igualdad alrededor de la mesa.

Las frutas cristalizadas que decoran la superficie de la rosca funcionan como un lenguaje visual. Simbolizan las joyas de las coronas de Melchor, Gaspar y Baltasar. Durante décadas, el acitrón fue el protagonista de esta iconografía; hoy, su uso ha sido sustituido por frutas alternativas debido a la protección del biznaga, sin que el significado se pierda. Los colores brillantes evocan abundancia, celebración y ofrenda.

El muñeco y su significado profundo

El pequeño muñeco escondido en el interior del pan es el corazón simbólico de la tradición. Representa al niño Jesús oculto para protegerlo de la persecución del rey Herodes. Encontrarlo no es una broma ni un castigo: es asumir un compromiso comunitario. Quien descubre el muñeco se convierte en anfitrión del siguiente encuentro, al invitar los tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria, extendiendo la celebración más allá del 6 de enero.

En distintas regiones del país se colocan varios muñecos dentro de la rosca para repartir la responsabilidad. Las versiones rellenas —de nata, crema, chocolate o cajeta— responden a gustos contemporáneos, pero no alteran la estructura simbólica del ritual. Incluso el acto de partir la rosca tiene reglas no escritas: no se elige la rebanada, se acepta; no se busca el muñeco, se encuentra.

La Rosca de Reyes es uno de los ejemplos más claros de cómo la gastronomía mexicana funciona como tejido social. No se trata únicamente de sabor o técnica, sino de pertenencia. Alrededor de este pan se cruzan generaciones, se refuerzan lazos y se inaugura el año con un gesto sencillo pero profundo: compartir.