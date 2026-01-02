Reapertura de centros deportivos municipales será el 5 de enero

El Gobierno municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, da a conocer que será el próximo lunes 5 de enero la reapertura de los centros deportivos municipales.

En áreas de alberca, lúdicas y gimnasios de boxeo reanudarán su actividad los deportivos Norte de la colonia Pedro Domínguez, ‘Sur’ en Vistas Cerro Grande y ‘Niño Espino’ en colonia Granjas.

En el centro deportivo Tricentenario se reactivarán las áreas lúdicas y gimnasio de pesas, sin embargo, la actividad en el área de alberca seguirá suspendida hasta nuevo espacio debido a trabajos de rehabilitación en este espacio.

Para mayores informes e inscripciones las y los interesados podrán comunicarse al 072 extensión 2521 o bien a través de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte www.facebook.com/imcfd