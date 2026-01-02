Inicia descuento de enero del 12% en el Predial, llegan primeros contribuyentes a pagar

Como parte de una tradición ciudadana, desde muy temprana hora en las cajas de la Tesorería Municipal diversos ciudadanos acudieron a pagar su predial con el descuento del 12 por ciento de enero y ser de los primeros en estar al corriente en este 2026.

A las seis de la mañana que abrieron las cajas de la Tesorería, el señor Martín Herrera Baca fue el primer contribuyente en pagar su predial, él es taxista de profesión y comentó que llegó desde la 1:20 de la mañana a pagar; ya que desde muy joven sus papás lo acostumbraron a cumplir y estar al corriente con sus obligaciones, y expresó que el año pasado fue la séptima persona y ahora logró ser el primero.

También el señor Jorge Domínguez, fue de las primeras 10 personas en pagar su predial, mencionó que él llegó desde las 5 de la mañana a pagar y aprovechar su día; así como la señora Reyna Socorro Torres Guzmán que le gusta venir a pagar su predial en la madrugada por la rapidez con que la atienden y así cumplir con su predial.

Otra ciudadana que también fue de las primeras personas en pagar, y que año con año con acude a los prediales de su trabajo, es la señora Bertha Elba López Zambrano, ella llegó desde las 5:45 de la mañana.

Cabe destacar, que en enero se tiene un descuento del 12 por ciento en el pago del Impuesto Predial, por lo que se invita a las y los capitalinos a pagar con este descuento por pronto pago.

Pueden hacer su pago en línea vía mensaje WhatsApp por medio del TesoChat al teléfono: 614 120 00 13, o a través de la página del municipio: www.municipiochihuahua.gob.mx. También pueden pagar en los puntos de pago que tiene la Tesorería que se ubican al centro, norte y sur de la ciudad; o bien, pagar con su estado de cuenta, en los bancos Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajio, Azteca, en los establecimientos Oxxo, Alsuper y Smart; en 17 tiendas de Alsuper y Smart se cuenta con módulos de impresión para estados de cuenta.

En línea o presencial pueden hacer el pago con tarjetas participantes hasta 6 meses sin intereses; para dudas o aclaraciones se pueden comunicar al 072 en las extensiones:

6717,7159,6714,6732,7115,7119,6710,7209,6702 y7110.