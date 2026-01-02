Inician festejo por el Día del Policía con Guaria de Honor

Desde la Comandancia sur, como cada año este 2 de enero, autoridades locales montaron una guardia de honor para recordar a los 88 elementos caídos en cumplimiento de su deber, para comenzar así los festejos por el Día del Policía.

La primera Guardia de Honor estuvo a cargo del director Salas y los coordinadores de grupos, seguido de las viudas de los uniformados y finalmente de los compañeros policías.

“Nuestros compañeros policías dejaron un enorme vacío en las filas de la corporación, además en el corazón de sus familias, compañeras y compañeros con quienes compartieron gran parte de su vida laboral”, comentó Julio Salas.

El jefe de la Policía Municipal, invitó a los elementos presentes y a las viudas de los uniformados caídos, a reflexionar el sacrificio que cada uno de los agentes hacen todos los días desde el momento en que se ponen su uniforme y placa para salir a patrullar a las calles.

“En cada vida de los policías caídos, hubo pasión, entrega y lealtad por su placa, por el camino que marcaron, la corporación no los olvida y tampoco a sus familias que cuentan con la corporación”, remarcó.

Para finalizar el acto, sonaron las sirenas de las patrullas y agentes del Equipo de Proyectos Especiales dispararon salvas en su memoria