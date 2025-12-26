México registra 42 homicidios dolosos en Nochebuena; la cifra más baja en años.

Diario de México

México cerró la víspera de Navidad con 42 homicidios dolosos reportados en todo el país, una cifra que autoridades y analistas señalan como la más baja en Nochebuena en siete años, aunque la violencia aún persiste en diversas regiones.

De acuerdo con el Informe de Seguridad consolidado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con datos de las fiscalías estatales, Chihuahua encabezó la lista con seis víctimas, seguido por Jalisco con cinco y el Estado de México con cuatro homicidios dolosos.

Además de las entidades con mayor número de víctimas, otros estados como Morelos y Sinaloa reportaron cuatro homicidios cada uno, mientras que entidades como Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas documentaron dos casos.

Por su parte, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Yucatán y Colima también registraron al menos un homicidio en la jornada navideña.

En contraste, alrededor de 20 estados del país no reportaron víctimas por homicidio doloso durante esta fecha, según datos recopilados por fiscalías estatales.

Pese a estos focos de violencia, la cifra global representa una disminución en comparación con años anteriores. Este año la cifra es considerada por estadísticas oficiales como la más baja en al menos siete años para esta fecha festiva, evidenciando un descenso en la incidencia de este delito en fechas críticas.

Autoridades federales han atribuido esta reducción parcial en la incidencia delictiva a la Estrategia Nacional de Seguridad, que —aseguran— ha fortalecido la coordinación entre fuerzas federales y locales, así como operativos focalizados, lo que ha ayudado a disminuir gradualmente el promedio diario de homicidios en el país.