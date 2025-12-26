Comparte Diputada Joss Vega cenas navideñas en el Distrito 15

La diputada Joss Vega Vargas, compartió cenas navideñas a personas pertenecientes al Distrito 15 con el objetivo de que pudieran celebrar de esta Nochebuena en familia.

Vega Vargas precisó que las buenas acciones no deben centrarse únicamente en estas fechas, sino durante todo el año, por lo que refrendó su compromiso de seguir trabajando por el Distrito 15 y velando por las personas que menos tienen.

Estas cenas navideñas fueron entregadas a habitantes de las colonias Villa Nueva, Villa Vieja e Infonavit Nacional. Igualmente, se entregaron apoyos alimentarios, juguetes y cobijas a otras cinco familias que se acercaron con la Diputada a solicitar una gestión.

La integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), acompañada de su hijo Elián, refirió que “es bien importante que en la crianza que hacemos como mamás, como papás, le enseñemos a nuestros hijos lo que significa también la Navidad, además del nacimiento del niño Jesús, es esta época de poder compartir con todas y con todos los demás”.

Dichas actividades se suman a los apoyos entregados para la realización de 30 posadas desarrolladas por los Comités de Vecinos y Clubes del Abuelo dentro del Distrito 15 a lo largo del mes de diciembre.