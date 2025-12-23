Renace parque de la colonia Mármol I

Con el objetivo de generar más espacios de sana convivencia, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, concluyó la rehabilitación del parque ubicado entre la avenida Nueva Vizcaya y la calle Álvaro Núñez, en la colonia Mármol I, dotando a las y los vecinos de esta zona de instalaciones novedosas y de alta calidad.

Tras varios meses de arduo trabajo y una inversión superior a los 4 millones de pesos, hoy las familias pueden disfrutar de nuevas banquetas, rampas y pasamanos, así como del suministro e instalación de aparatos ejercitadores, juegos infantiles, bancas, malla ciclónica en la cancha de basquetbol existente, gradas con techumbre, letrero luminoso, iluminación general, pintura y techumbre en el área común.

El esfuerzo de los vecinos durante la consulta pública del Presupuesto Participativo 2025 se ve reflejado en esta significativa obra, la cual simboliza el trabajo en conjunto entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla refrenda su compromiso de seguir impulsando obras que fortalezcan el tejido social y mejoren la calidad de vida de las familias de Chihuahua Capital, al brindar espacios públicos dignos, seguros y funcionales para la convivencia, el deporte y la recreación de niñas, niños y adultos.