Hoy, inicia destilichadero en la semana.

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en siete colonias de la capital del 15 al 20 de diciembre.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 15 de diciembre

Colonia: Servidor Agrario

Cuadrante: 5 de Mayo, 15a, Miguel Hidalgo, Enrique Flores Magón, Emilio Carranza, Perif. Francisco R. Almada

Contenedor: 19a y Arnulfo González

Martes 16 de diciembre

Colonia: Chula Vista

Cuadrante: Diamante, Matemáticas, Turquesas, 9a

Contenedor: Turquesas y Matemáticas

Miércoles 17 de diciembre

Colonia: Barrio de Londres

Cuadrante: 20 de Noviembre, Pacheco, Samaniego, 27a

Contenedor: 37a y Urquidi (Parque La Burrita)

Jueves 18 de diciembre

Colonias: Portal del Real y Punta Los Naranjos

Cuadrante: Av. Central, Av. Equus, Punta Barranco Azul, Real de Lirio

Contenedor: Real del Cenizo y Portal del Álamo

Viernes 19 de diciembre

Colonia: Jardines de Oriente

Cuadrante: Av. Eqqus, Av. Quinta Real, Parques de Oriente, Av. Paseos del Pastizal

Contenedor: Parque España y Parque de Pilatos

Sábado 20 de diciembre

Colonia: Pavis Borunda

Cuadrante: Francisco R. Almada, Legalidad, Civismo

Contenedor: Pensiones Civiles del Estado y Factor 85 (parque)