Hoy, inicia destilichadero en la semana.
Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en siete colonias de la capital del 15 al 20 de diciembre.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Lunes 15 de diciembre
Colonia: Servidor Agrario
Cuadrante: 5 de Mayo, 15a, Miguel Hidalgo, Enrique Flores Magón, Emilio Carranza, Perif. Francisco R. Almada
Contenedor: 19a y Arnulfo González
Martes 16 de diciembre
Colonia: Chula Vista
Cuadrante: Diamante, Matemáticas, Turquesas, 9a
Contenedor: Turquesas y Matemáticas
Miércoles 17 de diciembre
Colonia: Barrio de Londres
Cuadrante: 20 de Noviembre, Pacheco, Samaniego, 27a
Contenedor: 37a y Urquidi (Parque La Burrita)
Jueves 18 de diciembre
Colonias: Portal del Real y Punta Los Naranjos
Cuadrante: Av. Central, Av. Equus, Punta Barranco Azul, Real de Lirio
Contenedor: Real del Cenizo y Portal del Álamo
Viernes 19 de diciembre
Colonia: Jardines de Oriente
Cuadrante: Av. Eqqus, Av. Quinta Real, Parques de Oriente, Av. Paseos del Pastizal
Contenedor: Parque España y Parque de Pilatos
Sábado 20 de diciembre
Colonia: Pavis Borunda
Cuadrante: Francisco R. Almada, Legalidad, Civismo
Contenedor: Pensiones Civiles del Estado y Factor 85 (parque)