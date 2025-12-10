Ya está disponible nuevo episodio de El Marco Jurídico: abordan prevención al abuso infantil

Esta iniciativa del Gobierno Municipal para prevenir distintivos tipos de violencia__*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de diciembre de 2025.-*_

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), lanzó un nuevo episodio del podcast El Marco Jurídico, dedicado a uno de los temas más sensibles y urgentes para la protección de niñas, niños y adolescentes: la prevención del abuso sexual infantil.

En esta edición, se recibió como invitada a Isabel Sánchez Gurza, directora de la asociación civil Cuidado Infantil Preventivo, organización especializada en la prevención del abuso sexual infantil y en la formación de madres, padres, docentes y cuidadores para reconocer señales de alerta y actuar oportunamente.

Durante la conversación, Isabel Sánchez Gurza aborda de manera clara y accesible qué es el abuso sexual infantil, cuáles son las formas en que puede presentarse, cómo identificar comportamientos de riesgo y qué herramientas pueden utilizar las familias para proteger a niñas y niños.

Asimismo, explica la importancia de hablar del tema sin miedo, con información comprobada y desde un enfoque de cuidado y prevención.

El IMM reiteró que cuando las familias comprenden el fenómeno pueden actuar a tiempo para evitar daños y acompañar adecuadamente a niñas y niños en situaciones de riesgo.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Instituto Municipal de las Mujeres y del Gobierno Municipal de Chihuahua.Búscalos en Facebook e Instagram como @imm.chih, o escucha el episodio en YouTube como @GobiernoMunicipalDeChihuahua.