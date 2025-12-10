Instala Marco Bonilla el primer Consejo Anticorrupción del Municipio de Chihuahua

En sesión ordinaria de Cabildo, el alcalde Marco Bonilla, junto con las y los regidores del H. Ayuntamiento, instaló el primer Consejo Anticorrupción del Municipio de Chihuahua y tomó protesta a las nueve mujeres y hombres que lo integran, marcando un avance histórico en la apertura y vigilancia ciudadana del gobierno municipal.

Este nuevo consejo nace como un espacio de participación y colaboración entre sociedad y gobierno, cuyo propósito es escuchar a la ciudadanía, fortalecer la integridad pública y contribuir a que las decisiones se tomen con mayor responsabilidad, transparencia y honestidad, en beneficio directo de las familias chihuahuenses.

Durante su mensaje, el alcalde Marco Bonilla destacó que Chihuahua se ha consolidado como un referente nacional en materia de transparencia, y que la instalación de este consejo representa un paso más en la construcción de un gobierno confiable.“Gracias por asumir este compromiso con profesionalismo y conocimiento.

Aquí en Chihuahua, la integridad es el camino, la transparencia el método y la confianza el resultado”, expresó el Edil.Las personas que integran el Consejo Anticorrupción por parte de la ciudadanía son:

• Magdalena Victoria Rodríguez Castillo.

• Yanai Angulo Herrera.• Alejandro Lazzarotto Rodríguez.• Gilberto Sánchez Esparza.• Luis Raúl Olivas.Por parte del Gobierno Municipal, participan:• Carmen Yazmín Hidalgo.• Amelia Lucía Martínez Portillo.• Regidor Omar Enríquez Estrada.• Mario Alberto Alarcón.

En la misma sesión de Cabildo, el Consejo Ciudadano de Transparencia y Rendición de Cuentas presentó su informe de actividades correspondiente a 2025 en voz de su presidenta Anabel Chávez Dozal, en el que se destacaron acciones orientadas a fortalecer las políticas públicas de transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana.

Como parte de este trabajo, se llevaron a cabo encuestas y ejercicios de diagnóstico con distintos sectores de la población para conocer su percepción sobre las acciones de transparencia del Gobierno Municipal, información que servirá para reforzar el plan de trabajo.

Asimismo, se realizaron visitas a diversas dependencias municipales para socializar las funciones del consejo y brindar orientación en temas que impactan directamente en la atención de las necesidades de las familias.

También, se focalizaron las visitas a la comunidad universitaria y a los centros comunitarios donde se integran la mayoría de las familias chihuahuenses.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a seguir participando en estos organismos, que fortalecen las instituciones públicas, promueven la honestidad y contribuyen a mejorar la calidad de vida en Chihuahua.