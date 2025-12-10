Buscará Salud 80% en abasto de medicinas, comparece Secretario en Congreso

En su comparecencia para exponer la propuesta de presupuesto para 2026, el secretario de Salud, Gilberto Baeza, destacó la meta de superar el 80% de abasto sostenido de medicamento.

La conformación del presupuesto en materia de salud, se estima en 9 mil 492 millones 20 mil 846 pesos, de los cuales, más de 734 millones estarán destinados a la compra de medicamentos y materiales de curación.

Específicamente, el presupuesto de la Secretaría de Salud obedece a seis capítulos: 1) servicios personales, 2) materiales y suministros, 3) servicios generales, 4) transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 5) bienes muebles, inmuebles e intangibles, y 6) inversión pública.

Además, en áreas como bienestar animal, desde la Secretaría de Salud se realizarán 29 mil esterilizaciones para reducir la presencia de animales en calle, así como dos jornadas anuales de vacunación antirrábica.

En la comparecencia estuvieron presentes las y los diputados Jorge Soto (PAN), América Aguilar, Saúl Mireles (PAN), Leticia Ortega (MORENA), Jael Argüelles (MORENA), Alma Portillo (MC), Xóchitl Contreras(PAN), Octavio Borunda (PVEM), Rosana Díaz (MORENA), Arturo Medina (PRI), Ismael Pérez Pavia (PAN), y Carla Rivas (PAN).