Esbozos éticos respecto al Big Data también llamado Macrodatos

Por: Ing. Agustín Hernández Rojo

Se tiene que utilizar la tecnología éticamente, que nuestros datos personales sean respetados y cuidar que la programación neurolingüistica excesiva empleada en algunos comerciales no surta efectos negativos en la población, algunos aparatos y en ciertas ocasiones, al tener ciertos permisos de usuario, se recolecta información, también muestran contenido ad hoc de acuerdo a ciertas palabras que se digan, así también tendencias en búsquedas en el navegador que se realicen, el dicho “un mundo nos vigila” puede ser vigente dependiendo qué permisos de usuario de tecnología se otorguen o también puede ser que se otorguen ciertos permisos y mencionar palabras que reborujen las indexaciones de búsquedas, ello de manera intencionada, aunque también de manera no intencionada, teniendo como resultado que la información sugerida no necesariamente sea exacta, debido a que las conversaciones se salgan de los círculos de convivencia regulares o se tenga círculos de convivencia diversos, bueno o malo que “un mundo nos vigile”, no lo sé, tal vez habrá que aprender a vivir con ello y tomar las debidas precauciones en cuanto a otorgamiento de permisos para recopilación datos personales, lo que si es que la congruencia debe ser eje rector en materia ética tecnológica.

La información en la red, es ya tan amplia que han surgido ciencias como el Big Data también llamado Macrodatos, para buen manejo de la información digital, que bueno de cierto modo ya han existido algunas otras ciencias para el manejo adecuado de información, como la biblioteconomía, yo mismo realicé mi servicio de becario en una biblioteca, toda una bella labor, no es solamente el manejo adecuado de libros, su buen resguardo, sino el manejo adecuado de información de la hemeroteca, protección de datos personales, acomodado adecuado de libros, retomando el tema de la información que se comparte en las aplicaciones digitales, además de ética, se debe tener un buen balance entre el cliente y los usuarios, es decir quien paga porque se suministre cierta información y la persona a quien se le va a suministrar cierta información para que además de que sea veraz, no se tienda a una posverdad ni tampoco la denominada infoxicación, que es que debido a una sobresaturación de datos no se puedan procesar los datos, es decir, se supere la capacidad de asimilación de una persona, también se debe cuidar que la información personal no caiga en manos de personas que intenten dar un uso inadecuado a dicha información.

Como dicta alguno de los principios en economía, si no pagas por la información que consumes entonces no eres el cliente, puede que seas el producto, aunque bueno, también hay que advertir que esto en tiempos del internet se ha vuelto algo difuso y debatible, pues hay principios rectores como el del internet libre y normatividades al respecto como la de derecho a la información veraz y oportuna.

Personalidades de gran envergadura económica, de las cuales se sabe por los medios de comunicación de farándula, siguen usando teléfonos celulares simples de los denominados cacahuatitos o smartphones de baja o media gama, sin migrar a smartphones de alta gama, con ello entiendo se evita subutilizar el aparato celular, tal vez evitar la hiperconexión y se evita radiación innecesaria, también hay que diferenciar el empleo del aparato celular al empleo de las diferentes aplicaciones digitales y cuidar los permisos que se conceden como usuario tecnológico, además de darle su mantenimiento, la tecnología no es mala, y no todo se reduce al uso del aparato celular, ya que algunos vehículos ya cuentan con sus sistemas operativos, hay casas inteligentes, tabletas inteligentes, televisiones inteligentes, las consolas de videojuegos inteligentes, simplemente hay que darle un buen uso ético a la tecnología y evitar los excesos tecnológicos, como en todo, saber utilizar bien lo análogo, saber utilizar bien lo digital, saber también cuando no emplear ni digital ni análogo, los smartphones ofrecen tecnología que permite mantenernos bien conectados, es decir bien comunicados, simplemente hay que saber escoger un buen equipo, darle un buen uso, además de cuidar de una hiperconectividad, que también empleada en exceso puede causar ciertas enfermedades como el síndrome del túnel carpiano, cáncer, así como estrés, cuantimás si se tiene exposición desde temprana edad.

Otro tema a tratar, que también va vinculado al tema del presente texto es el uso prolongado del aparato celular, también llamada adicción al celular, el cual es una problemática social que debe ser resuelta con programas de atención social que a través de pequeñas terapias conversativas de razonamiento, así también de ciertas herramientas de medición de uso, así como descanso de la vista, que muchos de los celulares brindan, a través de ello se logre reducir en las personas el uso excesivo del teléfono celular.

Yo, por ejemplo, no traigo el celular prendido todo el tiempo, ello también contribuye al desarrollo sustentable y a reducir mi huella energética.

Soy un ingeniero, pero sobre todo una persona con sumo respeto a la tecnología, no dejemos de lado la buena costumbre de hacer una buena caminata sin celular, de jugar a la rayuela, de jugar en familia algún juego de mesa, ver algún buen programa de televisión, e incluso escuchar algún buen programa de radio, aprovechando también para reducir nuestra huella energética. Nos leemos en otra entrega.