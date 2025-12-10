Entrega SPyCI apoyos alimentarios a familias indígenas en comunidad Gabriel Teporame.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), realizó la entrega de paquetes alimenticios del programa “Juntos por Nuestra Identidad” en la comunidad Gabriel Teporame, en la ciudad de Chihuahua.

En total, 76 familias indígenas fueron beneficiadas con estos apoyos, como parte del acompañamiento permanente que se brinda para fortalecer su calidad de vida y atender las necesidades más apremiantes de las comunidades en zonas urbanas.

El evento contó con la presencia de la gobernadora Indígena de Ladrilleras Norte, María Alejandra Bustillos; la regidora Joni Barajas González; y el secretario de la SPyCI, Enrique Alonso Rascón Carrillo, quienes dirigieron un mensaje navideño a las familias asistentes.

Además de la entrega de paquetes alimenticios, se ofrecieron servicios gratuitos por parte de la Secretaría de Salud con aplicación de vacuna contra el sarampión y esquema infantil.

Además, el Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD), realizó actividades de activación física para niñas, niños y adolescentes.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con las comunidades indígenas de la capital, fortaleciendo su bienestar y promoviendo espacios de encuentro, atención y apoyo directo.