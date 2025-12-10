Concluye Secretaría de la Función Pública las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2025.

Se desarrollaron más de 80 acciones enfocadas en promover un servicio público más íntegro.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyó las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2025, que se desarrollaron durante dos meses con actividades con la participación de personal de diversas dependencias estatales.

La clausura se realizó en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, evento en que se entregaron los certificados EC0500 “Acción con Legalidad y Prevención de la Corrupción en la Administración Pública” y EC0105 “Atención al Ciudadano en el Sector Público”.

Durante las jornadas fueron impartidos talleres y conferencias, hubo mesas de trabajo, acuerdos, encuentros con instituciones educativas y acciones formativas dirigidas a estudiantes, ciudadanía y servidores públicos.

En esta ceremonia participó la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (Upnech), Graciela Aída Velo, quien enfatizó el valor de la formación continua para mejorar la atención a la ciudadanía.

También se dio a conocer el Informe de Avances del Fortalecimiento de la Estrategia de Integridad y Anticorrupción, presentado en la Tercera Sesión del Grupo Estratégico, con la presencia del fiscal Anticorrupción, Luis Abelardo Valenzuela.

El titular de la SFP, Roberto Fierro, expresó que estas Jornadas significan el compromiso permanente de esta administración, por fortalecer la confianza pública y mantener un diálogo activo con la ciudadanía, las instituciones educativas, la sociedad civil y el sector privado.

Subrayó que la integridad no es un evento, sino un proceso continuo que se construye por todos.