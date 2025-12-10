Acuerda Congreso horario para comparecencias sobre el Paquete Económico 2026.

Comparecerán los secretarios de Hacienda, Salud, Seguridad Pública y Desarrollo Humano y Bien Común.

En reunión de la Comisión de Programación, Hacienda y Crédito Público, presidida por el diputado Jorge Soto, las y los diputados integrantes acordaron la fecha, lugar y hora para las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal José Granillo de Hacienda, Gilberto Baeza de Salud, Rafael Loera de Desarrollo Humano y Bien Común, y Gilberto Loya de Seguridad Pública, quedando programados el miércoles 10 de diciembre en el mezzanine del edificio legislativo, de la siguiente manera:

9:00 a.m. – Secretaría de Hacienda

11:00 a.m. – Secretaría de Salud

1:00 p.m. – Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común

3:00 p.m. – Secretaría de Seguridad Pública

Los titulares de las secretarías convocadas expondrán ante el Congreso del Estado sus planes de trabajo para el 2026, ejercicio que forma parte del análisis que las y los legisladores locales realizan sobre el Paquete Económico 2026, el cual fue entregado por la gobernadora María Eugenia Campos al presidente del Congreso Guillermo Ramírez, el pasado 28 de noviembre.

Dicho paquete es de 117 mil 29 millones 456 mil 456 pesos y en él se asignan más de 11 mil millones de pesos a Salud; 9 mil millones de pesos a Protección Social y más de 14 mil 177 millones de pesos a Justicia y Seguridad.