Realizarán últimas jornadas del año de atención y rescate animal

La coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal, Rocío Reza, anunció que el municipio llevará a cabo dos jornadas más de atención para mascotas antes de finalizar el año

La primera se realizará el 13 de diciembre en Riberas, parque Leona Vicario, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. La última fecha del 2025 será el 18 de diciembre en el Centro Comunitario Cerro de la Cruz, de 15:00 a 19:00 horas.

Entre los servicios que se ofrecerán destacan el rescate de mascotas en situación de calle, desparasitación, vacunación y entrega de cartillas, tanto para perros como para gatos.

El objetivo, señaló Reza, es mejorar la calidad de vida de los animales de compañía y de los que viven en condición de calle.

Algunos de los ejemplares atendidos son canalizados a refugios para recibir tratamientos que les permitan ser puestos en adopción posteriormente.

Reza recordó que la jornada más reciente se llevó a cabo en la colonia Minerales, donde se brindaron 1,319 servicios de salud, además de 219 registros, 368 desparasitaciones y 280 vacunas antirrábicas.