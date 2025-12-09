Entrega Estado apoyo de cemento a familias del municipio de Santa Isabel

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), Rafael Loera, entregó paquetes de cemento a 35 familias en situación de rezago social en el municipio de Santa Isabel, con el propósito de contribuir al mejoramiento y rehabilitación de sus viviendas.

Destacó que esta entrega forma parte de las acciones impulsadas por la gobernadora Maru Campos para apoyar a quienes más lo necesitan y fortalecer sus condiciones de vida, especialmente a través de obras que permitan contar con hogares más seguros y funcionales.

Loera señaló que esta acción representó una inversión de 168 mil pesos, misma que fue gestionada por el alcalde Fernando Ortega, con el objetivo de promover entornos más dignos y mejorar la infraestructura social del municipio.

El funcionario estatal resaltó que estos paquetes de cemento tendrán un impacto significativo en las viviendas de las familias beneficiadas, y reiteró su compromiso de regresar a Santa Isabel con más apoyos y resultados que favorezcan a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, el presidente municipal, Fernando Ortega, agradeció la respuesta del secretario ante esta petición, también destacó que este respaldo y el trabajo coordinado entre ambos órdenes de gobierno permiten fortalecer los hogares de las familias que más lo necesitan.