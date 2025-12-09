Celebra DIF posada para personas mayores

Una tarde llena de fiesta, unión y alegría fue la que se vivió en la gran posada navideña organizada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF), en beneficio de las personas mayores de los 96 Consejos.

Más de 4 mil personas mayores disfrutaron este emotivo festejo, donde compartieron, bailaron, rieron y celebraron la dicha de encontrarse y estar unidos en esta temporada decembrina.

El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar y Rubí Enríquez, Presidenta del DIF Municipal, encabezaron el evento, extendiendo sus mejores deseos para cada uno de ellos y sus familias.

Como parte de la celebración, se llevó a cabo la tradicional coronación de Rey y Reina, resultando ganadores Rodrigo Torres y Oralia Ramírez, representantes del Consejo de El Millón.También estuvieron presentes Lucía Chavira, Directora General del DIF Municipal, la señora Yolanda Cuéllar madre del alcalde, así como las regidoras Dina Salgado y Sandra García, quienes acompañaron con entusiasmo este momento tan significativo.