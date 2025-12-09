Celebra Marco Bonilla la Navidad con Mega Posada junto a familias de Villas del Rey

El alcalde Marco Bonilla y la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, celebraron la Navidad con vecinas y vecinos de Villas del Rey, donde más de 400 familias disfrutaron de una Mega Posada llena de actividades, regalos y un ambiente de unión.

En colaboración con la asociación civil Chihuahua Feliz, se realizaron dinámicas como el DIFhatlón y diversos concursos con premios. También hubo pastel, elotes, papas, así como rifa de bicicletas, juegos como bungee y toro mecánico, además de burbujas gigantes, pinta caritas, pinta cerámica y otras actividades para niñas y niños.

En su mensaje, el Alcalde destacó que estas fechas invitan a la humildad, la sencillez, la unidad y la paz, e invitó a las familias a mantener vivo ese espíritu navideño.Marco Bonilla reiteró que el próximo año seguirá el trabajo para dignificar el norte de la ciudad, tal como se hace en el resto de Chihuahua, con obras y acciones que avancen parejo.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, resaltó la importancia de vivir estas fechas en familia y deseó a las y los presentes una muy feliz Navidad.

Finalmente, la diputada del Distrito 12, Nancy Frías, envió sus buenos deseos para el año nuevo y refrendó, desde el Congreso, su compromiso con las familias de la zona.