Chihuahua Capital se integra a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO

El alcalde Marco Bonilla compartió que la ciudad de Chihuahua fue oficialmente incorporada a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, organización conformada por más de 400 localidades comprometidas con promover el aprendizaje continuo como pilar del desarrollo sostenible. En su mensaje, el Alcalde compartió que uno de los beneficios de esto es que ahora se podrá acceder a programas internacionales, apoyo técnico, capacitaciones y recursos que se destinarán para impulsar el talento y desarrollo de jóvenes.

Además, detalló que esta incorporación fortalecerá programas enfocados a la educación como el Centro de Aprendizaje STEM, las Becas de Competitividad, los Módulos de Impulso a la Economía Familiar y los programas de fortalecimiento de talento.

La selección, realizada a través de un proceso internacional, posiciona a Chihuahua Capital como referente nacional en innovación educativa y formación, además avala la estrategia municipal para consolidarse como una ciudad del aprendizaje con enfoque STEM.Este avance es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado, instituciones educativas, universidades, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil.

La incorporación es liderada por la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, en conjunto con el Comité Municipal del Aprendizaje, instaurado este año para articular políticas y acciones que fortalezcan el aprendizaje escolarizado y no escolarizado en todos sus niveles.

La UNESCO reconoció a Chihuahua por su capacidad para integrar políticas que amplían las oportunidades formativas a lo largo de la vida, así como por su visión de ciudad innovadora, competitiva y orientada al futuro.

El Gobierno Municipal reitera continuar con el fortalecimiento con el sistema educativo local para impulsar rutas de aprendizaje, fortalecer la capacitación y promover la innovación en beneficio de los habitantes.