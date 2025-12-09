Prepara DDHyE convocatoria de becas 2026

Mario García, director de Desarrollo Humano y Educación, informó que ya trabajan en la convocatoria para las distintas becas municipales en el 2026.

Recordó que las convocatorias se publican entre enero y febrero, tanto de formación para preescolar, competitividad y excelencia.

“En el año en curso, este 2024, tuvimos bandera blanca con las de 17 mil beneficiarios. De los cuales la beca de Competitividad incrementó un 40 por ciento con mayor monto economico”.

Indicó que espera y los regidores autoricen el presupuesto 2026 para saber cuánto destinarán en becas evitando duplicidad con becas de otras instancias de gobierno.