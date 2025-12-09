Congreso conmemora Bicentenario de la Primera Constitución en su antigua sede

El Congreso del Estado de Chihuahua llevó a cabo Sesión Solemne en el antiguo Salón de Sesiones ubicado en el Palacio de Gobierno, con la finalidad de conmemorar el Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua, promulgada el 7 de diciembre de 1825.El acto fue encabezado por el Presidente del Poder Legislativo, Guillermo Ramírez Gutiérrez; por el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda en representación de la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván; y por la Magistrada Marcela Herrera Sandoval, Presidente del Poder Judicial del Estado.

En el evento tuvieron participación las diferentes representaciones y coordinaciones parlamentarias que integran la 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua. Como primera participación, el diputado Octavio Borunda del Partido Verde, expresó que la conmemoración de los primeros 200 años de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, ha marcado la historia del norte del país y que consolidó las bases de lo que sería un eje para el país.

“En 1825 fue integrada nuestra primera carta magna estatal, donde se sentaron las bases de justicia; Chihuahua se debía de sentar con leyes y eso se hizo.

Esto es el reflejo de un momento histórico donde se ampliaron derechos y se formaron instituciones, nos brindó soberanía e identidad con división de poderes”, afirmó en tribuna.

Al dirigir su mensaje la diputada Irlanda Márquez, en representación del Partiro del Trabajo, expuso: “Hace 200 años se sentaron las bases de Chihuahua como Estado libre y soberano.

Hoy, en el Bicentenario de nuestra Primera Constitución, nos toca honrar ese legado no solo con conmemoraciones, sino con decisiones legislativas sólidas, éticas y orientadas al bienestar de nuestra gente.

Porque la mejor manera de celebrar al Chihuahua de 1825 es defender y legislar por el Chihuahua de 2025 y por los años que vienen”.

“Que este Bicentenario nos inspire a construir un Chihuahua más justo, igualitario y próspero para las generaciones presentes y futuras”.Durante su intervención el diputado Francisco Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario de MC, expuso: “Nuestra Constitución es testimonio de lo que nos deﬁne como chihuahuenses, de nuestras batallas, nuestras aspiraciones como pueblo, nuestros sueños como individuos y de nuestro destino maniﬁesto que es el respeto a nuestras leyes, el ejercicio de nuestros derechos en plenitud y la recompensa de nuestro esfuerzo sembrado.

Este es el mayor de los orgullos porque los chihuahuenses tenemos, en estricto sentido, la más rebelde de las constituciones de la República, las más insumisa, heredera de una tradición curtida en las situaciones más hostiles y que cada artículo reﬂeja lo indomable del carácter de los hombres y mujeres de esta tierra árida.

Los chihuahuenses tenemos una Constitución que es una guía política para la honestidad.Dentro de su intervención el diputado Arturo Medina Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, señaló:

“Hoy, en este recinto histórico, conmemoramos el Bicentenario de la Constitución del Estado de Chihuahua, un legado que ha guiado nuestra vida pública bajo los principios de libertad, justicia, igualdad y soberanía, es un instrumento que debe adaptarse a los retos actuales y defender el federalismo, la pluralidad y las libertades que caracterizan a Chihuahua”.

“Que este Bicentenario nos inspire a seguir fortaleciendo nuestras instituciones y a trabajar por la justicia, la paz y la prosperidad de nuestro estado.

”En representación del Grupo Parlamentario de MORENA, la diputada Jael Argüelles, comentó que esta conmemoración de 200 años de la Constitución Estatal, representa la responsabilidad de caminar juntos las y los chihuahuenses, en un pacto hecho con las demás entidades del país con base en la democracia.“No ha sido un camino fácil, pero se ha recorrido con valentía y con unidad, un marco jurídico no sólo es eso sino es identidad y sacrificio en aras de un bien más grande como lo es el pacto federal; fuimos unas de las primeras entidades que consolidaron una visión al futuro que hasta el momento, aún tenemos con instituciones fuertes que garantizan los derechos de las y los ciudadanos”, concluyó.Por último, el diputado Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, al dirigir su mensaje, expuso que la Constitucion de 1825 no es solo una fecha para conmemorar es una fecha para reflexionar; en México sostenemos que los ideales federalistas de la constitución del 24 están más vivos que nunca, hoy no somos provincias somos estados libres y soberanos que sabemos tutelar nuestros derechos”.

Respetar el federalismo es respetar la tradición republicana que nuestros héroes nos regalaron con la sangre de miles de mexicanos que soñaron con la construcción de la libertad. Nuestra Constitución no fue escrita para un día, ni para una generación, sino para recordarnos que la libertad necesita rumbo, que la justicia necesita reglas y que el poder necesita límites.

Hoy más que nunca los Estados se fortalecen con responsabilidad republicana, por eso, frente a este Bicentenario, no basta con celebrar, hay que sostener, defender y honrar aquello que nos ha permitido seguir adelante: La división de poderes, la dignidad de la persona, el equilibrio político y el compromiso irrenunciable con la Ley.

Por último, Santiago de la Peña, Secretario General de Gobierno del Estado, enalteció la figura de la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván al ser la primera mujer que encabeza al Estado en el marco del Bicentenario de la Promulgación de la Primera Constitución, lo que dijo un sueño de patria chica que nos conecta con las y los chihuahuenses del siglo XIX.“Chihuahua como muchas de las entidades federativas, tenía que hacerse frente con lo que tenía en las manos, pero la convicción de gobernarnos a nosotros mismos, era más que un sueño; los constituyentes tenían la visión de formar un pedazo democrático con bases y estructura para el funcionamiento de los tres poderes y eso, en un tiempo en el que estar lejos de la capital, era difícil”, refirió en tribuna.Recalcó que es necesario que se deje fuera a la Constitución Política del Estado, dentro de la venganza política… que los derechos de las personas estén por encima de cualquier poder sin importar quien gobierne:

“este bicentenario no sólo es una conmemoración, es la garantía de que nuestra constitución sea el refugio y faro para cumplir los derechos de todas y de todos”.Es de destacar que en el acto solemne se reconoció la labor del diputado Luis Fernando Chacón Erives (DEP), iniciador de la propuesta que dio origen a esta conmemoración, destacando su visión de preservar y honrar la memoria cívica de Chihuahua.