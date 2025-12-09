Sofocaron bomberos incendio en local comercial del Centro

Una llamada a los números de emergencia alertó al H. cuerpo de bomberos con el reporte de incendio al interior de un local comercial de sombreros ubicado sobre la avenida Juárez, en la colonia Centro.

Al arribar los bomberos iniciaron con trabajos para sofocar el fuego, según el reporte, la planta alta del establecimiento se encontraba en llamas y el fuego se propagaba hacia el primer piso, sin embargo, la oportuna intervención de los cuerpos de emergencia, logró sofocar el fuego en su totalidad, evitando su propagación.

Elementos de la Unidad de Investigación de Incendios y Explosiones ya se encuentran realizando los trabajos correspondientes para determinar las causas que originaron este siniestro, del cual cabe mencionar solo resultó con daños un local y no hubo perdidas humanas que lamentar.

Finalmente, por parte de la Coordinación de Protección Civil se atendió en el desalojo de personas que se encontraban ubicadas en el perímetro cercano al incendio, sin que se tenga el registro de personas lesionadas por el siniestro.