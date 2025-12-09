Defensa realizará operativos en la frontera de Guatemala 

fuente: excelsior

La Defensa desplegará a militares en la frontera con Guatemala para realizar operativos, además de sobrevuelos de reconocimiento en la zona luego de la incursión de hombres armados de un grupo criminal mexicano a dicho país que generó un enfrentamiento con el Ejército guatemalteco y dejó a un agente herido.

El general Ricardo Trevilla Trejo dijo que hubo un intercambio de información entre autoridades de ambos país y acordaron que a partir de hoy se realicen estos operativos coincidentes en la frontera con fuerzas del Ejército de ambas naciones en su territorio y los cuales podrían concluir el 11 de diciembre o se podrán prolongar por el tiempo que se requiera.

“En esa área (donde ocurrieron los ataques) operan dos grupos. Unos que pertenecen al cártel de Sinaloa y otro al Cártel de Chiapas y Guatemala. Actúan en esa línea fronteriza y se desplazan tanto de Guatemala como de México y de México a Guatemala”, indicó el general.