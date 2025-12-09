Conoce las acciones por la inclusión del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, da conocer las acciones que realiza para promover la inclusión y sensibilizar a la ciudadanía sobre la vida diaria de las personas con discapacidad.

Desde el Departamento de Atención a Grupos Vulnerables, se trabaja con estudiantes, docentes y comunidad en general para fomentar el respeto, la empatía y la accesibilidad. Entre las actividades que se ofrecen se encuentran recorridos inclusivos, goalball, túneles sensoriales y diversas pláticas de concientización enfocadas en los derechos y experiencias de las personas con discapacidad.

Al respecto, Monserrat Quintana, jefa del Departamento de Grupos Vulnerables, destacó que la atención se brinda en asentamientos y escuelas de todos los niveles académicos, desde preescolar hasta universidad, tanto públicas como privadas mediante circuitos inclusivos y túneles sensoriales que permiten vivir dinámicas que generan reflexión y empatía.

Explicó que se implementa el Programa de Desarrollo Humano para Personas con Discapacidad, dirigido tanto a habitantes de la zona urbana como rural, además de diversos programas de inclusión que contemplan deportes adaptados como el goalball, recorridos con bastón y antifaz, y charlas vivenciales que sensibilizan sobre la movilidad, la comunicación y el trabajo en equipo desde la perspectiva de la discapacidad visual.

“La función de nosotros es visibilizar a las personas con discapacidad y que los demás sepamos cuáles son sus derechos. Aquí en el Municipio trabajan personas con alguna discapacidad; tenemos varios casos de éxito”, destacó Quintana.

Estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Chihuahua y contribuir a una ciudad más accesible, incluyente y consciente de las barreras que aún persisten en el entorno.

Para más información de estos programas y cómo acceder a ellos consulta las redes oficiales del Gobierno Municipal o comunícate al 072, extensión 6579.

También puedes acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en avenida Juárez esquina con calle Segunda número, Colonia Centro, en horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y viernes de 8:30 a 14:00 horas.