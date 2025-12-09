Debe FGR actuar contra Adán Augusto y Corral: diputado

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a proceder jurídicamente contra los senadores morenistas Adán Augusto López Hernández y Javier Corral Jurado, luego de la segunda detención del exgobernador César Duarte Jáquez.

El legislador afirmó que, tras la recaptura de Duarte, corresponde a la FGR demostrar que la justicia se aplica por igual y que no existan excepciones en casos que involucren a actores políticos de alto perfil.

Según Chávez Madrid, los senadores López Hernández y Corral Jurado también tendrían señalamientos pendientes por aclarar, por lo que pidió a la autoridad federal actuar con la misma firmeza.