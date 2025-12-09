Mueren 63 niños tras ataque con drones en Sudán

fuente: Reuters

Más de 100 personas, entre ellas decenas de niños, murieron en los ataques a una guardería en Sudán, que continuaron incluso cuando los padres y cuidadores llevaban a los heridos a un hospital cercano, según informó el lunes la Organización Mundial de la Salud.

Las instalaciones sanitarias de Sudán han sufrido repetidos ataques cerca de los frentes de la guerra civil que asola el país desde hace dos años y medio. En octubre también se produjo una masacre en la ciudad de al-Fashir, según informó Reuters.

Los últimos episodios, el 4 de diciembre, comenzaron con repetidos ataques contra una guardería en el estado de Kordofán del Sur, dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X. “Preocupantemente, los paramédicos y los socorristas fueron atacados cuando trataban de trasladar a los heridos de la guardería al hospital”, dijo.