Trump amenaza a México con arancel del 5% por presunto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

Publimetro

Por Alejandro Granados

Una presión que expertos califican como chantaje político disfrazado de defensa agrícola.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este 8 de diciembre que su gobierno impondrá un arancel del 5% a las importaciones mexicanas si México no entrega, antes del 31 de diciembre, los volúmenes de agua establecidos en el Tratado de Aguas de 1944.

De acuerdo con la declaración difundida por la Casa Blanca, México mantiene un déficit acumulado de 986 millones 600 mil metros cúbicos de agua, por lo que Washington exige la entrega inmediata de 246 millones 650 mil metros cúbicos en las próximas semanas.

Trump acusó a México de poner en riesgo a los productores agrícolas estadounidenses y aseguró que ya autorizó “el inicio de la documentación” para aplicar el nuevo arancel en caso de que no se cubra la entrega.

“Cuanto más tarde México… más perjudicados saldrán nuestros agricultores”, escribió el mandatario en su red Truth Social, donde también insistió en que el país “aún debe” más de 800 mil acres-pie de agua por incumplimientos acumulados durante los últimos cinco años.

El mensaje se produce en medio de crecientes tensiones bilaterales por temas comerciales y migratorios, y reaviva el debate sobre la capacidad de México para cumplir con el tratado que regula la entrega de agua del Río Bravo a Estados Unidos.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido una respuesta oficial a la amenaza del nuevo arancel.