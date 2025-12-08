Reconoce COCENTRO con posada a policías municipales y bomberos por brindar seguridad.

Comerciantes del Centro de la Ciudad de Chihuahua (COCENTRO), reconocieron con una posada y una rifa a policías municipales y agentes del Heroico Cuerpo de Bomberos por su labor diaria para cuidar la seguridad de locatarios y visitantes del primer cuadro de la Capital.

Los policías del grupo Betas, los del turno ordinario y bomberos agradecieron este gesto, y destacaron que dicho reconocimiento motiva y refuerza su compromiso de servir con profesionalismo y vocación.

Asimismo, los comerciantes de la zona destacaron la presencia permanente de los elementos, así como la respuesta inmediata ante cualquier situación que pueda poner en riesgo a visitantes, trabajadores o establecimientos. Señalaron que estas acciones contribuyen a generar un entorno más seguro y confiable para quienes recorren el Centro Histórico.

Finalmente, resaltaron la colaboración constante entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal y COCENTRO, la cual ha permitido fortalecer estrategias de vigilancia y prevención, así como ofrecer espacios seguros que impulsan la actividad económica y favorecen la llegada de más familias al primer cuadro de la ciudad.