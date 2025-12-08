Realiza Gobierno Municipal clase de yoga con causa en apoyo a mujeres en situación de violencia.

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en colaboración con Tribu Barré, realizó una clase de yoga con causa en Torre Azenzo, con el objetivo de concientizar y fortalecer las acciones de prevención y atención para mujeres que viven situaciones de violencia.

La actividad se desarrolló en el marco de los 16 Días de Activismo para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, donde cada persona asistente aportó un donativo destinado a reforzar programas de acompañamiento psicológico, atención especializada y orientación legal, contribuyendo directamente al bienestar y la seguridad de mujeres y sus familias.

Este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del Gobierno Municipal y de la ciudadanía por construir una comunidad más segura, empática y libre de violencia, promoviendo espacios que impulsan la paz y el autocuidado.

Para más información sobre actividades, capacitaciones y servicios del IMM, las y los interesados pueden comunicarse al 072, extensión 2604, o visitar la página oficial de Facebook: facebook.com/imm.chih.