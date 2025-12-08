Invierte Gobierno del Estado más de 10 mdp en el mejoramiento genético del ganado.

El Gobierno del Estado, en coordinación con la Asociación Ganadera de Razas Puras ha invertido 10.8 millones de pesos, en apoyos directos para el mejoramiento genético del hato ganadero en Chihuahua.

Lo anterior forma parte del Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura, de la Secretaría de Desarrollo Rural, e incluye subsidios para la compra de 709 toros y 31 borregos de registro, y 1,101 dosis para inseminación artificial en bovinos de carne.

En el caso de los sementales bovinos de carne, el subsidio fue de 15 mil pesos por toro y de 12 mil 500 pesos por ejemplar de rodeo, con la posibilidad de que cada beneficiario adquiera hasta dos por productor o por Unidad de Producción Pecuaria (UPP).

Las razas entregadas fueron Charolais, Angus Rojo, Angus Negro, Brangus y Hereford, así como Charbray, Beef Master y Braford, todas reconocidas por su potencial para mejorar características como la ganancia de peso, fertilidad, eficiencia alimenticia y rusticidad.

Este trabajo integral permite elevar la calidad de la carne, fortalecer el patrimonio ganadero y avanzar hacia un modelo productivo más sostenible, rentable y competitivo.