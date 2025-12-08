Encabeza Nancy “La China” Frías intervención en escuelas primarias de las colonias Campo Bello y Alamedas.

Chihuahua, Chih.- Con el objetivo de fortalecer los espacios educativos y mejorar las condiciones en las que niñas y niños estudian, Nancy “La China” Frías encabezó una intervención integral en la Escuela Primaria Campobello y en la Escuela Primaria Jesús Reyes Heroles, ubicadas en las colonias Campo Bello y Alamedas, al norte de la ciudad.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto entre dependencias estatales para atender necesidades que por años habían sido solicitadas por madres, padres y personal docente. La intervención se realizó en coordinación con el Instituto Chihuahuense de la Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), la Dirección de Vialidad y el Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD), dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua, que sumaron capacidades técnicas y operativas para brindar soluciones reales y duraderas.

Como parte de los trabajos se desarrollaron acciones de rehabilitación de accesos, reparación de áreas comunes, mantenimiento de instalaciones eléctricas y de infraestructura, mejoramiento de banquetas, cruces y señalización vial para reforzar la seguridad de las y los estudiantes al entrar y salir del plantel. Asimismo, se intervinieron espacios deportivos que permitirán impulsar la activación física y el sano desarrollo de la niñez.

La también gestora social, Nancy “La China” Frías, destacó que estas intervenciones responden no solo a una necesidad visible, sino a un compromiso con la comunidad:

“Cuando escuchamos a las familias y trabajamos en conjunto con las instituciones, logramos transformar las escuelas en lugares dignos, seguros y llenos de oportunidades para nuestras niñas y nuestros niños. Este trabajo no se hace solo: se hace en equipo, con voluntad y con el apoyo del Gobierno del Estado”.

Durante el recorrido, personal directivo y docente agradeció la atención brindada, subrayando que estas mejoras representan un avance significativo que impactará de manera directa en la calidad educativa y en la seguridad de cientos de estudiantes que diariamente acuden a estos planteles.

Con estas acciones, Nancy “La China” Frías reafirma su compromiso de continuar gestionando, acompañando a las comunidades y promoviendo intervenciones integrales que beneficien a las familias chihuahuenses, especialmente en las zonas donde más se necesitan.

El fortalecimiento de las escuelas es, hoy más que nunca, una prioridad para construir un mejor futuro para la niñez y juventud de Chihuahua.